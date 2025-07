PSVITA Slendrina The Cellar v1.2 | Un Nuovo Incubo per PS Vita

Attenzione!  Se hai il coraggio di avventurarti nel seminterrato di Slendrina, preparati a un’esperienza di puro terrore. Slendrina The Cellar v1.2  è ora disponibile anche per PS Vita, portando con sé un’atmosfera ancora più claustrofobica e una Slendrina più spietata che mai. La Storia di Slendrina The Cellar. Slendrina è tornata, e questa volta è più cattiva e vendicativa. Odia chiunque osi entrare nel suo territorio e farà di tutto per fermarti. Il tuo obiettivo? Trovare 8 antichi libri  nascosti nel buio seminterrato e fuggire vivo. Ma attenzione: dovrai anche cercare chiavi  per aprire porte bloccate e avanzare. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net