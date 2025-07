PS5 Playstation 5 Save Mounter 1.46 | Nuove Funzionalità e Supporto Aggiornato

La community di modding per PS5 ha un nuovo aggiornamento da celebrare:¬† Playstation 5 Save Mounter v1.4.6 ¬†introduce importanti miglioramenti, tra cui la possibilit√† di montare i salvataggi senza dover avviare il gioco! Novit√† nella Versione 1.4.6. Questa versione utilizza un sistema di¬† patching ¬†per montare i salvataggi senza necessit√† di lanciare il gioco, risolvendo il problema dei salvataggi che fallivano nel mounting perch√© gi√† caricati all‚Äôavvio del titolo. Altre migliorie includono: ¬† Supporto per nuove firmware PS5: 3.20, 4.03, 5.02, 5.50, 6.02, 7.20, 7.40 ¬† Firmware riconosciuti ma non ancora pienamente supportati: 8. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net