Prove Invalsi 2025 in Campania | paritarie viste come diplomifici forte distacco con le statali

In una riflessione il presidente di Invalsi, Roberto Ricci, evidenzia il distacco tra i punteggi medi delle prove nelle scuole statali e paritarie di quattro regioni, tra cui la Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Invalsi, bene le scuole statali. Deboli le private al Centro-Sud; Scuole in Campania, gli istituti statali non temono i confronti: ottimi risultati per italiano ed inglese; Invalsi 2025, la scuola statale campana sorprende: risultati in crescita e più vicini alla media nazionale.

Scuole in Campania, gli istituti statali non temono i confronti: ottimi risultati per italiano ed inglese - Il confronto tra scuole statali e paritarie al termine del secondo ciclo di istruzione, secondo il rapporto Invalsi 2025, restituisce per la Campania un quadro composito, in cui emerge con ... Segnala ilmattino.it