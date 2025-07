Programmi tv martedì 22 luglio 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

Su Rai Uno Inghilterra-Italia femminile, su Canale 5 Mio figlio. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 22 luglio 2025. La serata del 22 luglio si apre sotto il segno della varietĂ televisiva: dal grande cinema d’autore alle commedie leggere, dalle serie adrenaliniche ai programmi di viaggio per sognare mete lontane. Tra i titoli da non perdere: Il colonnello Von Ryan su Rai Movie, Jumanji – Benvenuti nella giungla su Sky Cinema Family, il tormentato Cinquanta sfumature di rosso su Sky Cinema Uno e la fiction Fire Country su Rai 4, dove il coraggio si mescola alla redenzione. FILM. Alle 21. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi tv martedì 22 luglio 2025: film, attualitĂ e spettacolo in prima serata

