“Non capiamo questo silenzio, da parte delle istituzioni, davanti al bullismo e agli atti minacciosi fatti nei confronti di Francesca Albanese” A dichiararlo è Paola Prestigiacomo, attivista di Sanitari per Gaza, durante il presidio organizzato a Montecitorio, per chiedere la protezione diplomatica per la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. In piazza, davanti alla Camera dei Deputati, è stato letto parte del rapporto “Dall’economia di occupazione all’economia di genocidio”, realizzato da Albanese, in seguito al quale le sono state imposte delle sanzioni da parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Presidio per Francesca Albanese a Roma: “Serve protezione diplomatica”. Contestato il ministro Tajani

Medio Oriente, presidio in solidarietà a Francesca Albanese a Roma - (LaPresse) L’associazione Sanitari per Gaza scende in pizza a Roma in solidarietà a Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati in Medio Oriente, colpita da sanzioni da parte degli Stati Uniti d’America.

Presidio per Francesca Albanese a Roma: “Basiti, si applichi la protezione diplomatica” - A Roma, in Piazza Santi Apostoli nel centro storico, si è tenuto un presidio in solidarietà a Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, presa di mira dalle sanzioni degli Usa e di Israele dopo aver pubblicato un report sulle condizioni umanitarie a Gaza.

A FIANCO DI FRANCESCA ALBANESE E DI CHI LOTTA CONTRO LA GUERRA Giovedì a Brescia in solidarietà a Luigi: non lavoriamo per la guerra! Ieri abbiamo partecipato al presidio cittadino in solidarietà a Francesca Albanese insieme a molte altre forze

