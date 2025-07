Risultati n costante crescita ed una guidance rivista al rialzo per l’anno in corso. Sono i risultati di periodo di Poste Italiane, che è riuscita ad accrescere l’efficienza di servizi meno attrattivi come quello della corrispondenza, puntando sui servizi di punta come il business finanziario ed assicurativo e sul successo di Postepay. Il miglior semestre dalla quotazione. “Sono lieto di presentare nuovi risultati record in termini di crescita, mentre proseguiamo nel cammino che abbiamo tracciato con il nostro piano strategico. L’anno sta procedendo molto bene, con numeri che riflettono una posizione solida in tutti i settori, evidenziata da una crescita dei ricavi e della redditivitĂ nel primo semestre senza precedenti”, ha affermato Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane, a commento dei risultati del primo semestre, aggiungendo che “si tratta del miglior primo semestre dalla quotazione in Borsa risalente al 2015?. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Poste Italiane: utile 1° semestre vola a 1,2 miliardi, riviste stime anno