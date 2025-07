Il Napoli potrebbe assistere ad un intreccio di mercato incredibile. Ecco cosa è accaduto nelle ultimissime ore. Il Napoli è senza dubbio il club italiano piĂą attivo sul mercato. Da diverse settimane, ormai, il club azzurro è alle prese con diverse questioni di calciomercato. In modo particolare, si starebbero trattando diversi acquisiti. Altri, invece, sembrerebbero essere sfumati nel nulla. In realtĂ , però, un calciatore che è stato a lungo nel mirino del DS Manna potrebbe approdare in Italia con una maglia diversa da quella azzurra. Nunez in Serie A? Ora la Juventus ci pensa (sul serio). Sono giorni caldi per diversi club italiani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Possibile approdo in Italia, ma con la maglia del Napoli: l’intreccio di mercato spiazza i tifosi!