Porto cinque giorni di sciopero al terminal Bettolo

A partire da oggi, martedì 22 luglio 2025, Filt Cgil e Uiltrasporti hanno dichiarato cinque giorni di sciopero presso il terminal Bettolo del porto di Genova "contro una pessima organizzazione del lavoro, che sta fortemente penalizzando le maestranze", spiegano. "Non comprendiamo come sia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: porto - cinque - giorni - sciopero

Associazione mafiosa, spaccio e porto abusivo di armi: cinque arresti per pene residue - Cinque arresti della polizia in esecuzione di distinti ordini di carcerazione emessi dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Catania.

“Cold ironing, in Europa solo un porto su cinque si sta attrezzando” - La ricerca di Transport & Environment analizza anche gli armatori: “Il settore delle crociere è più avanti del cargo”

Incendio in un condominio a Porto Empedocle: cinque intossicati dal fumo - Cinque persone sono rimaste intossicate in un incendio divampato durante la notte in un condominio di via Boccaccio, a Porto Empedocle.

Aeroporto di Brescia: bloccato il carico di missili. Continua la lotta contro il traffico di armi negli scali italiani Grazie all’indizione di sciopero... Vai su Facebook

Porto, cinque giorni di sciopero al terminal Bettolo; Cinque giorni di sciopero al Terminal Bettolo del Porto di Genova; Porto, cinque giorni di sciopero al Terminal Bettolo: “Pessima organizzazione del lavoro”.

Porto di Genova, cinque giorni sciopero al Terminal Bettolo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Porto, cinque giorni di sciopero al terminal Bettolo - up lunghissima l'azienda non sia ancora nelle condizioni di operare con un'organizzazione del lavoro adeguata", dichiarano i sinda ... genovatoday.it scrive