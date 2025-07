Pomigliano blitz dei Carabinieri | scoperto bunker con auto rubate

POMIGLIANO D’ARCO – Un seminterrato trasformato in un vero e proprio bunker per nascondere auto rubate e smontarle pezzo per pezzo. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Pomigliano d’Arco nella tarda mattinata del 22 luglio. All’interno del locale, i militari hanno trovato tre auto rubate oltre a diverse portiere, paraurti, componenti elettronici e perfino alcuni motori d’auto senza targhette identificative. Il blitz ha portato anche al rinvenimento di strumenti sofisticati per aggirare i sistemi di sicurezza, tra cui un jammer per inibire i segnali antifurto, centraline per la messa in moto di diversi modelli di auto e ricetrasmettitori. 🔗 Leggi su Primacampania.it

