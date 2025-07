Piccole aziende la crescita trainata da edilizia e servizi

La novità è sicuramente il Centro, protagonista nel secondo trimestre 2025 del ritmo più sostenuto di ampliamento della base imprenditoriale, con un tasso di crescita pari allo.

Aziende familiari italiane in crescita: focus su ricambio generazionale e leadership - Sono 15.836 le aziende familiari italiane con un fatturato di almeno 20 milioni, un numero in crescita: "Sono ben 4.

Elezioni sindacali nella sanità , il Nursind Sicilia: "In forte crescita in tutte le aziende" - Il sindacato Nursind cresce ancora in Sicilia attestandosi come una organizzazione forte nel settore della sanità per numero di voti ricevuti.

Aziende agricole biologiche in calo nel riminese. "Dopo anni di crescita, si registra un rallentamento" - Al 31 dicembre 2024 in provincia di Rimini sono presenti 343 aziende agricole biologiche, considerando i produttori agricoli, pari al 6% del totale regionale (penultima posizione, davanti a Ravenna), con una diminuzione annua dell’1,7% (-1,2% in Emilia-Romagna).

