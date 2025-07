Piazza Sant' Eligio riapre dopo il nuovo look | l' inaugurazione il 24 luglio

Giovedì 24 luglio, alle 19.45, il Comune di Foggia scoprirà la nuova Piazza Sant'Eligio, che verrà riconsegnata alla città dopo gli interventi di riqualificazione urbana, oggetto, lo ricordiamo, di veementi proteste di associazioni, ambientalisti, opposizioni e cittadini, per l'abbattimento di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - sant - eligio - luglio

Salerno, vandali in azione in Piazza Sant’Agostino - Tempo di lettura: < 1 minuto Vandali in azione a Piazza Sant’Agostino. Il cuore della città di Salerno cade a pezzi sotto i colpi di teppisti che durante la notte hanno distrutto parte della pavimentazione in marmo dei gradini che separano la sede stradale della piazza vera e propria dai negozi situati pochi centimetri più su.

Tragliata, via di Casale di Sant’Angelo sempre più pericolosa: i cittadini scendono in piazza - Fiumicino, 8 maggio 2025 – Una l unga lista di incidenti, morti e feriti, asfalto rattoppato in fretta e furia non hanno impedito a Via del Casale di Sant’Angelo di diventare una delle arterie più pericolose della provincia nord di Roma.

FOTO/ Piazza Sant’Agostino: sos sosta selvaggia - Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo diverse segnalazioni, sono state riparate le scale di Piazza Sant’Agostino, dove i vandali avevano divelto lastroni in marmo che rappresentavano un pericolo anche per i pedoni.

Piazza Alimonda, Genova, h. 17:30 circa del 20 luglio 2001. I tutori dell’ordine hanno appena massacrato di botte il fotografo Eligio Paoni, colpevole di aver fotografato da vicino – e troppo presto – il corpo di Carlo Giuliani, e hanno metodicamente distrutto la s Vai su Facebook

Festa di Sant'Anna con inaugurazione: Piazza Sant'Eligio riapre il 24 luglio; Rifondazione comunista scende in piazza per la comunità palestinese: Stop accordi con Israele; RIVAROLO CANAVESE – Tutto pronto per la Patronale di San Giacomo: dal 24 al 29 luglio.

Arte e poesia: così rinasce piazza Mercato a Napoli - La due giorni vuole accendere i riflettori sull'intero complesso monumentale e sulla chiesa di Sant'Eligio, d'epoca angioina, del 1270, nonché su piazza Mercato. Lo riporta napoli.repubblica.it

Napoli: nuovo incendio sfregia la chiesa di Sant'Eligio, baby gang ... - Ancora un incendio a sfregiare la chiesa di Sant’Eligio, fiamme che si distendono all’esterno della chiesa, ... Da ilmattino.it