Pentathlon i 3 azzurri staccano il pass per le semifinali degli Europei

Arrivano buone notizie per i colori azzurri anche dalla giornata odierna ai Campionati Europei Senior 2025 di Pentathlon Moderno in corso a Madrid. Dopo l’ottimo inizio del comparto femminile di ieri, oggi quello maschile non è stato da meno con tutti e 3 gli azzurri che hanno staccato il pass per le semifinali. Nel gruppo “A” Roberto Micheli (Fiamme Oro) ha chiuso con 1527 punti, al quarto posto, mentre Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) ha centrato il settimo posto con 1516 punti. Nel Gruppo B invece Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) ha totalizzato 1497 punti con ottime prestazioni negli ostacoli (primo in 0:25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, i 3 azzurri staccano il pass per le semifinali degli Europei

In questa notizia si parla di: azzurri - pentathlon - pass - semifinali

Pentathlon, World Cup 2025: sei azzurri qualificati per le semifinali - A Pazardzhik, in Bulgaria, va in scena la terza tappa della World Cup 2025 di pentathlon moderno. Nel corso del primo giorno di gare, tre delle quattro atlete azzurre impegnate, hanno ottenuto il pass per le semifinali.

Pentathlon, sei italiani qualificati alle finali di Coppa del Mondo. Malan guida gli azzurri - Sei italiani si sono qualificati alle finali di Coppa del Mondo di pentathlon, che andranno in scena ad Alessandria d’Egitto nel weekend del 4-6 luglio.

Pentathlon, tre azzurri in finale nella tappa di Coppa del Mondo a Pazardzhik - Ottima prova degli azzurri nelle semifinali dell’individuale maschile della terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno, in corso a Pazardzhik, in Bulgaria: approdano all’ultimo atto, che si disputerà domani, Roberto Micheli, Matteo Cicinelli e Giorgio Malan.

Pentathlon, i 3 azzurri staccano il pass per le semifinali degli Europei; World Cup 2025: Cicinelli, Malan e Roberto Micheli centrano la finale in Bulgaria; Pentathlon, World Cup 2025: sei azzurri qualificati per le semifinali.

Pentathlon moderno: Micheli, Malan e Bovenzi in semifinale agli Europei di Madrid - Pentathlon moderno: Micheli, Malan e Bovenzi in semifinale agli Europei di Madrid. Lo riporta msn.com

Europei di Pentathlon, è semifinale per tutte le azzurre in gara - A Madrid, in Spagna, hanno preso il via gli Europei di Pentathlon Moderno, dove la nazionale azzurra ha conquistato la semifinale ... Riporta msn.com