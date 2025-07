Peacemaker 2 | nuovi poster dettagli sulla trama e curiosità dalla seconda stagione della serie DC

Durante il San Diego Comic-Con sono apparsi i character poster di Peacemaker 2, mentre James Gunn svela nuovi elementi della trama, tra cui esseri interdimensionali e molto altro ancora. Mentre cresce l'attesa per la seconda stagione di Peacemaker, una serie di character poster non ancora ufficiali è comparsa in anticipo al San Diego Comic-Con. I manifesti mostrano i protagonisti principali della serie targata HBO Max, tra cui John Cena nei panni di Christopher Smith Peacemaker, Danielle Brooks come Leota Adebayo, Freddie Stroma nel ruolo di Vigilante, Jennifer Holland come Emilia Harcourt, Steve Agee nei panni di John Economos, e naturalmente Eagly, l'aquila mascotte e alleata di Peacemaker. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

