Pd con Costituzioni al contrario in Aula al Senato per protesta dopo approvazione ddl giustizia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 Dopo l'approvazione in Senato del ddl sulla separazione delle carriere, il gruppo Pd ha protestato in Aula mostrando il testo della Costituzione al contrario. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: contrario - aula - costituzioni - senato

