Paura in via Flaminia-Corso Francia ancora un autobus in fiamme

Bus flambè sulla Flaminia Nuova con colonna di fumo nero in tutto il quadrante. È successo alle 12.30 di oggi, 22 luglio, all'altezza di Corso Francia quando - per cause in corso di accertamento - un autobus della linea 446 dell'Atac, fuori servizio e diretto verso la rimessa, ha preso incredibilmente fuoco. L'incendio ha generato attimi di tensione e apprensione, con i passanti che hanno assistito increduli alla scena. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento Prati con ausilio di autobotte, supportati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Cassia che hanno provveduto immediatamente alla chiusura della Flaminia Nuova nel tratto compreso tra via Valdagno e via Fabroni per permettere in sicurezza le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Paura in via Flaminia-Corso Francia, ancora un autobus in fiamme

