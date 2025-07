Pattarello e Varela stendono i campioni d' Italia | l' Arezzo batte 2-0 il Napoli

L'Arezzo ha battuto i campioni d'Italia. Non è una favola, bensì il verdetto della prima vera amichevole stagionale, disputata nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 22 luglio, allo stadio comunale di Carciato a Dimaro Folgarida in Trentino. Gli amaranto di mister Cristian Bucchi hanno sconfitto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: campioni - italia - arezzo - pattarello

Pattarello e Varela stendono i campioni d'Italia: l'Arezzo batte 2-0 il Napoli; Amaranto, esordio super contro il Napoli. Pattarello e Varela stendono i campioni d’Italia; Napoli-Arezzo 0-2: Conte perde la prima stagionale.

