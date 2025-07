Paret-Peintre vince sul Mont Ventpux nella sedicesima tappa del Tour de France 2025 Pogacar sempre in giallo

Sulla iconica cima del Mont Ventoux, traguardo della sedicesima tappa del Tour de France 2025, Valentin Paret-Peintre realizza l’impresa più bella della sua carriera trionfando in volata davanti a Ben Healy e al colombiano Santiago Buitrago. Lo sloveno Tadej Pogar consolida, invece, la maglia gialla. PARET-PEINTRE VINCE LA SEDICESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025: LA CRONACA Una folta fuga si sviluppa nelle fasi iniziali della gara: Pavel Sivakov, Marc Soler, Tiesj Benoot, Victor Campaneartz, Valentin Paret-Peintre, Pascal Eenkhoorn, Ilan Van Wilder, Ben Healy, Louis Barrè, Santiago Buitrago, Fred Wright, Toms Skujins, Thymen Arensman, Xandro Meurisse, Dylan Groenewegen, Marco Haller, Matteo Trentin, Marc Hirschi, Ewen Costiou, Raul Garcia Pierna, Enric Mas, Gregor Muhlberger, Alex Aranburu, Clemen Chaumpossin, Simone Veladco, Mathieu Burgeaudu, Pavel Bittner, Krists Neilands, Micheal Woods, Arnaud De Lie, Brent Van Moer, Jarrad Drizners, Jonas Abrahamsen e Andreas Leknessun, hanno guadagnato oltre sei minuti di vantaggio sul gruppo maglia gialla. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Paret-Peintre vince sul Mont Ventpux nella sedicesima tappa del Tour de France 2025. Pogacar sempre in giallo

