Papa a Castelgandolfo Tra appelli per la pace e incontri

Tornerà stasera in Vaticano Papa Leone, dopo aver posticipato di alcuni giorni la permanenza nella residenza estiva di Castelgandolfo dove ha vissuto un tempo di preghiera e di incontri nel desiderio di costruire pace. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa a Castelgandolfo. Tra appelli per la pace e incontri

Papa Leone XIV, ritorno a Castelgandolfo per il riposo estivo - Il Papa torna a Castel Gandolfo. Come comunicato dalla Prefettura della Casa Pontificia, Leone XIV si recherà nelle Ville Pontificie per un periodo di riposo dal 6 al 20 luglio.

Papa Leone riceve Zelensky a Castel Gandolfo: «Pronti a ospitare negoziati in Vaticano». Poi gli incontri con Mattarella e l’inviato di Trump - Intanto si prepara a sostituire 20 ambasciatori L'articolo Papa Leone riceve Zelensky a Castel Gan ... Scrive msn.com

Il Papa in vacanza a Castel Gandolfo: riposo e incontri con la comunità - Da oggi Papa Leone XIV è in vacanza a Castel Gandolfo, dove trascorrerà due settimane di riposo presso Villa Barberini. Da online-news.it