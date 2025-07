Panichi e Agassi con Rune Zverev da Nadal | le ‘mosse’ dei rivali di Sinner

(Adnkronos) ‚Äď √ą partito l'assalto al numero uno del mondo. Mentre Jannik Sinner si gode le meritate vacanze dopo il trionfo di Wimbledon, dove ha battuto in finale il campione in carica Carlos Alcaraz, i suoi rivali si continuano ad allenare per colmare un gap che, con il passare del tempo, sembra sempre pi√Ļ evidente. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Jannik Sinner, la mossa a sorpresa che terrorizza i rivali - My way, si sa, √® un brano iconico di Frank Sinatra che sintetizza il modo di affrontare la vita nei momenti felici ma anche nelle curve pi√Ļ pericolose.

Amici non ha rivali ma il ritorno di Sinner in campo sfiora il 10% - Gli ascolti del sabato sera televisivo vedono, in prima serata su Rai1, il repertorio di Techetechetè - A gentile richiesta fermarsi all'11.

Carlos Alcaraz accende la finale di Roma: “Io e Sinner siamo rivali e non siamo amici, ma lo stimo” - Si √® sempre detto che Sinner e Alcaraz fossero buoni amici. Lo spagnolo, alla vigilia della finale degli Internazionali, ha parlato di stima ma non di amicizia con Jannik: "Non posso essere amico di chi voglio battere".

Sinner, il rumore dei nemici. Le 'mosse' dei rivali di Jannik verso gli US Open 2025; Panichi si ‚Äėvendica‚Äô di Sinner: entra nello staff di Rune; Perch√© Sinner pu√≤ allenarsi a Monte-Carlo durante la squalifica: Lavoreremo su un aspetto.

Licenziato da Sinner, ora al lavoro per il rivale: Rune lo annuncia così - Il preparatore atletico romano entrerà ufficialmente nel team del tennista danese a partire dal Masters 100 ... Riporta tuttosport.com

Holger Rune ingaggia Panichi, super team con Agassi: ‚ÄúLa differenza con Sinner non è abissale‚ÄĚ - Holger Rune vuole provare la scalata alla classifica mondiale del tennis e vuole provare a raggiungere il livello di Sinner e Alcaraz ... Lo riporta fanpage.it