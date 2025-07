Palermo Ranocchia cerca il riscatto | Vorrei segnare di più ed essere più costante dell' anno scorso

Che sia un Palermo diverso lo si è capito sin dai primi giorni di ritiro sotto la guida di Inzaghi: tanto lavoro atletico e intensità. Lo ha sottolineato anche Filippo Ranocchia, intervenuto in conferenza dal ritiro di Chatillon. "Rispetto alle scorse annate c’è una mole maggiore di lavoro -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo-Carrarese 1-1, le pagelle: Ranocchia involuto, Insigne non sfrutta la chance - Pareggio contro la Carrarese e ottavo posto in classifica: il Palermo chiude così il proprio deludente campionato.

Cesena-Palermo 2-1, le pagelle: Ranocchia e Verre deludono, Pohjanpalo poco lucido - Un altro passo falso che rischia di compromettere l'accesso ai playoff: il Palermo perde 2-1 a Cesena e si complica ulteriormente la vita, come spesso accaduto in questa stagione.

RASSEGNA STAMPA GDS - SUPERPIPPO CAMBIA PIANO: "I GIOVANI ME LI TENGO" Di Redazione ForzaPalermo.it Primi sprazzi del nuovo Palermo di Filippo Inzaghi, quest'ultimo dichiaratosi ampiamente soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora. L'edizione Vai su Facebook

Palermo, Ranocchia cerca il riscatto: "Vorrei segnare di più ed essere più costante dell'anno scorso" - Le parole del numero dieci rosanero dal ritiro di Chatillon: "L'allenatore sta lavorando molto sulla compattezza della squadra, questo è un fattore che può fare la differenza nell’arco di un campionat ... Segnala palermotoday.it

Palermo, accordo totale per Ranocchia: contratto quinquennale, alla ... - È fatta per Filippo Ranocchia, classe 2001 che arriva dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto. Da tuttomercatoweb.com