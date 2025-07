Palermo protagonista alla Mostra di Venezia Carmelo Bene visto da Maresco e i 18 giorni di Nino D' Angelo

Palermo sarĂ protagonista all'82esima Mostra del cinema di Venezia. Sono quattro le pellicole che vedono il capoluogo siciliano direttamente o indirettamente coinvolto che sia per l'ambientazione o per l'origine dei registi. Su tutti "Un film fatto per Bene", di Franco Maresco, un'indagine sulle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

