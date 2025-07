Ozzy Osbourne morto il mito dei Black Sabbath | pochi giorni fa l' ultimo concerto

Il mondo della rock piange Ozzy Osbourne: il mitico cantante dei Black Sabbath è morto a 76 anni, "circondato dall'amore". Lo ha reso noto la famiglia in una nota. A inizio luglio la band britannica, capostipite di hard e heavy metal a cavallo degli anni Sessanta e Settanta, aveva organizzato l'ultimo clamoroso concerto-evento nella loro Birmingham ed era tuttora impegnata nel tour d'addio alle scene con date già previste negli Stati Uniti. Nel 2020 Ozzy aveva rivelato di avere il morbo di Parkinson  e da tempo le sue condizioni di salute sono sempre state difficili. Nonostante tutto, con grandissima forza d'animo e coraggio non ha mai rinunciato alla musica, di cui è diventato fin da subito una icona di sregolatezza e sfrontatezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ozzy Osbourne, morto il mito dei Black Sabbath: pochi giorni fa l'ultimo concerto

In questa notizia si parla di: ozzy - osbourne - black - sabbath

Ozzy Osbourne, le ultimissime sul ruolo nel concerto di addio dei Black Sabbath - Ozzy Osbourne si sta dedicando anima e corpo per partecipare all’imminente concerto di addio dei Black Sabbath, Back To The Beginning, che si terrà nella sua città natale, Birmingham presso il Villa Park il prossimo 5 luglio Ma a causa dei recenti problemi di salute e degli interventi chirurgici, l’icona del rock 76enne ha dichiarato che i tempi delle sue folli esibizioni sono definitivamente finiti.

Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath - Addio a Ozzy Osbourne. Il leggendario cantante heavy metal è morto all'età di 76 anni. Ad annunciarlo sono stati i familiari con una nota: «È con una tristezza che le.

Ozzy Osbourne sarà in piedi per l’ultimo concerto dei Black Sabbath? - Il momento dei titoli di coda si avvicina anche per idoli che ci sembravano ‘eterni’. Il concerto di addio dei Black Sabbath, intitolato "Back to the Beginning", si terrà il 5 luglio prossimo al Villa Park di Birmingham, città natale della band.

È morto Ozzy Osbourne: il frontman dei Black Sabbath aveva 76 anni ed era malato di Parkinson. Il suo ultimo concerto a Birmingham meno di tre settimane fa. Vai su X

Il mondo della musica piange la scomparsa di Ozzy Osbourne, leggenda dell'heavy metal e storico frontman dei Black Sabbath Lo scorso 6 luglio aveva partecipato all'ultimo concerto della band britannica, riunitasi per la straordinaria circostanza: teatro il 'Vi Vai su Facebook

Addio a Ozzy Osbourne, leggenda dell’heavy metal. Aveva 76 anni; Ozzy Osbourne è morto, il frontman dei Black Sabbath aveva 76 anni; Addio a Ozzy Osbourne, principe dell'heavy metal.

La vita privata di Ozzy Osbourne: l’amore con la moglie Sharon Arden e il reality show sulla loro famiglia - Ozzy Osbourne, leggendario frontman dei Black Sabbath, è morto a 76 anni, lasciando la moglie Sharon e i suoi figli ... Scrive fanpage.it

Ozzy Osbourne è morto: pochi giorni fa l'ultimo concerto coi Black Sabbath - Pochi giorni fa aveva tenuto l'ultimo concerto con i Black Sabbath. Come scrive gazzetta.it