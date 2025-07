Ozzy Osbourne e il morso del pipistrello sul palco | Non sapevo fosse vero… | l’episodio che gli cambiò la carriera – Il video

C’è un momento rimasto leggendario nella carriera di Ozzy Osbourne, morto oggi a 76 anni. Nell’eredità del «Principe delle tenebre» non c’è solo la sua musica, ma forse soprattutto le sue folli performance sul palco. Come quella del 20 gennaio 1982, durante un concerto a Des Moines in Iowa. Osbourne si rese protagonista di uno dei gesti più estremi mai visti su un palco. Afferrò un pipistrello lanciato dal pubblico e gli staccò la testa con un morso. Un momento che ha definito per sempre la sua immagine di artista trasgressivo e imprevedibile. Ozzy Osbourne bit the head of a live bat at a concert in Des Moines, Iowa, January 20, 1982. 🔗 Leggi su Open.online

Ozzy Osbourne, le ultimissime sul ruolo nel concerto di addio dei Black Sabbath - Ozzy Osbourne si sta dedicando anima e corpo per partecipare all’imminente concerto di addio dei Black Sabbath, Back To The Beginning, che si terrà nella sua città natale, Birmingham presso il Villa Park il prossimo 5 luglio Ma a causa dei recenti problemi di salute e degli interventi chirurgici, l’icona del rock 76enne ha dichiarato che i tempi delle sue folli esibizioni sono definitivamente finiti.

Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath - Addio a Ozzy Osbourne. Il leggendario cantante heavy metal è morto all'età di 76 anni. Ad annunciarlo sono stati i familiari con una nota: «È con una tristezza che le.

Ozzy Osbourne sarà in piedi per l’ultimo concerto dei Black Sabbath? - Il momento dei titoli di coda si avvicina anche per idoli che ci sembravano ‘eterni’. Il concerto di addio dei Black Sabbath, intitolato "Back to the Beginning", si terrà il 5 luglio prossimo al Villa Park di Birmingham, città natale della band.

Ozzy Osbourne morto due settimane dopo il concerto di addio con cui ha raccolto 190 milioni per il Parkinson - Il 5 luglio 2025, due settimane prima della sua morte, Ozzy Osbourne si è esibito per l’ultima volta in un concerto evento a Birmingham insieme ai Black ... Secondo fanpage.it

Addio a Ozzy Osbourne: morto a 76 anni il “Principe delle Tenebre” - È morto a 76 anni Ozzy Osbourne, leggenda dell'heavy metal e frontman dei Black Sabbath. Da maridacaterini.it