Il mondo della musica è in lutto: è scomparso all’età di 76 anni Ozzy Osborne, frontman dei Black Sabbath, band pioniera dell’heavy metal fondata nel 1968. Ozzy contribuì a creare un genere nuovo, oscuro e rivoluzionario. Nel 1979, dopo essere stato allontanato dai Black Sabbath per problemi legati all’abuso di alcol e droghe, Ozzy intraprese una fortunata carriera solista. Il suo primo album, Blizzard of Ozz (1980), conteneva brani cult come “Crazy Train” e “Mr. Crowley”. In passato collaborò con leggendari chitarristi come Randy Rhoads, Zakk Wylde, e Tony Iommi (nei suoi ritorni con i Sabbath). 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Ozzy Osborne è morto: perché era famoso e le sue migliori canzoni