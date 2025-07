Ops Bper su BPS | nella seconda giornata di riapertura raggiunto il 64,76% del totale

Prosegue con numeri significativi la riapertura dei termini dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da BPER Banca sulle azioni ordinarie della Banca Popolare di Sondrio. Nella giornata di oggi, lunedì 21 luglio 2025 — secondo dei cinque giorni previsti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Bper ha il controllo di BPS, giornata decisiva: cosa succede ora - La soglia del 35% è stata superata, ma quella decisiva è un’altra: il 50%. Scade oggi l’offerta pubblica di scambio lanciata da Bper su Banca Popolare di Sondrio con gli occhi del mercato puntati sul risultato finale.

