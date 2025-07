omicidio suicidio a pisa guardia giurata uccide la compagna chiama i carabinieri poi si toglie la vita

Dramma in un quartiere di Pisa, dove un uomo ha sparato alla moglie, uccidendola, per poi rivolgere l'arma contro se stesso e farla finita. La tragedia si è verificata nel corso del primo pomeriggio di oggi, martedì 22 giugno, all'interno dell'appartamento di un piccolo condominio a due piani sito nel quartiere Sant'Ermete. A commettere il femminicidio è stato il 50enne, guardia giurata, Alessandro Gazzoli. L'uomo ha sparato alla consorte, la 45enne Samantha Del Gratta, togliendole la vita. Poi, stando a quanto ricostruito dai quotidiani locali, ha telefonato ad alcuni familiari per informarli dell'accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

