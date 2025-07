Dalle occupazioni promosse da Ilaria Salis al modello Milano di Beppe Sala, finito nell'occhio del ciclone politico-giudiziario per l'inchiesta urbanistica, fino al modello Torino dove il Comune voleva requisire le case sfitte, come in Unione sovietica. Provvedimento, quest'ultimo, ammorbidito in seguito alle proteste: i grandi proprietari saranno "solo" multati. Ecco il piano casa, anzi anti-casa, della sinistra nel commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Occupare, speculare, requisire. Cerno svela il folle "piano casa" della sinistra