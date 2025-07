Obiettivo di spesa ambientale al 35% per il Wwf la foglia di fico di Ursula von der Leyen

di WWF Italia Il WWF Italia prende atto della decisione della Commissione di mantenere un obiettivo di spesa ambientale al 35%, che include clima e biodiversitĂ . Tuttavia, il livello di ambizione appare molto ridotto rispetto al bilancio precedente, nonostante l’urgenza di aumentare gli investimenti pubblici in questi settori. Riunire tutte le spese ambientali sotto un unico target rischia di marginalizzare la biodiversitĂ e di far passare come “decarbonizzazione” soluzioni false o dilatorie. Inoltre, l’assenza di obiettivi settoriali e le debolezze nella metodologia di tracciamento possono svuotare di efficacia il target stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Obiettivo di spesa ambientale al 35%, per il Wwf la “foglia di fico” di Ursula von der Leyen

