obama le accuse di trump bizzarre e ridicole

Le accuse di Donald Trump sono "bizzarre" e "ridicole". Lo afferma lo staff di Barack Obama respingendo le dichiarazioni del presidente che ha accusato Obama di essere il "capobanda" di un complotto per "truccare le elezioni". "Per rispetto alla presidenza, il nostro ufficio non è solito dare una risposta alle continue assurdità e disinformazione che escono da questa amministrazione, ma queste affermazioni sono abbastanza oltraggiose da meritarne una - afferma lo staff di Obama, secondo quanto riporta Cnn -. Queste bizzarre accuse sono ridicole e un debole tentativo di distrarre l'attenzione".

