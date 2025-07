È una pagina nuova, e Simona Quadarella lo sa. Per la prima volta in carriera, vivrà un Mondiale senza Christian Minotti a bordo vasca, senza quel tecnico che l’ha accompagnata sin da ragazzina nei giorni della crescita, delle sfide e delle vittorie. Ma a Singapore, in occasione dei Campionati Mondiali di nuoto 2025, Simona ci sarà . E lo farà con Gianluca Belfiore al suo fianco, allenatore esperto e stimato, capace di costruire negli anni al Circolo Canottieri Aniene un ambiente ideale per molti talenti del mezzofondo azzurro. È una sfida tecnica, emotiva, ma anche una grande occasione di rilancio per la campionessa romana. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nuoto, Simona Quadarella resta una candidata al podio ai Mondiali: più nei 1500 che negli 800 sl