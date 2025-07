Nuoto fantastica Italia alle Universiadi 2025! Due ori ed un argento nella sesta giornata di gare a Berlino

La sesta giornata delle Universiadi estive 2025 ha regalato non poche gioie in vasca alla nostra nazione. A Berlino, sede della rassegna, si sono assegnati altri otto titoli, con l’Italia che è stata assoluta protagonista. Il Bel Paese ha arricchito il suo medagliere con altre tre medaglie, di cui due d’oro ed una di argento. Andiamo a scoprire tutti i risultati. La giornata di finali è iniziata in maniera perfetta con l’oro di Giacomo Sansone nei 100 farfalla uomini, con il crono di 51.40. L’azzurro è riuscito a beffare il tedesco Bjorn Kammann con una grandissima vasca di ritorno. Completa il podio l’uzbeco Eldorbek Usmonov. 🔗 Leggi su Oasport.it

