NUOTO - | Cristina Chiuso la sprinter scrittrice che ha fatto la storia

NUOTO?: Cristina Chiuso, la sprinter che ha fatto la storia In questa puntata speciale di FOCUS SUMMER, direttamente dal Fantini Club, Alice Liverani intervista Cristina Chiuso, leggenda del nuoto azzurro e simbolo della velocità femminile in vasca. Un esempio di leadership, talento e visione dentro e fuori dall’acqua. Chi è Cristina Chiuso? Nata a San Donà di Piave il 25 dicembre 1973, è stata la sprinter simbolo del nuoto femminile italiano per oltre un decennio. Laureata in ingegneria gestionale, è stata anche capitano e guida carismatica della nazionale. Una carriera da record: –? Primatista italiana dei 50?m stile libero in vasca lunga (1998–2014) e corta (2000–2016) – 41 titoli italiani individuali – 29 record nazionali – Quattro Olimpiadi: Barcellona 1992, Sydney 2000 (finalista), Atene 2004, Pechino 2008 – Cinque Mondiali in vasca lunga (2001–2009) – Medaglie europee (vasca lunga e corta), Giochi del Mediterraneo e Universiadi Dopo il ritiro nel 2009 ha intrapreso la carriera nel marketing sportivo e come commentatrice per Rai, Sky Sport ed Eurosport (Londra 2012, Tokyo 2021, Parigi 2024). 🔗 Leggi su Oasport.it

