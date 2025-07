Nuoto artistico una buona Italia è quinta nella finale del tecnico a squadre dei Mondiali 2025

Arriva un quinto posto agrodolce per l’Italia nella finale del programma tecnico della prova a squadre valevole come ultima gara del day-5 per il nuoto artistico ai Mondiali 2025 degli sport acquatici. Le azzurre hanno sfoderato un’ottima prestazione alla World Aquatics Arena di Singapore, incrementando il punteggio dei preliminari ma perdendo una posizione rispetto alle qualificazioni di ieri. Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Alessia Macchi, Beatrice Esegio, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice e Valentina Bisi, accompagnate dalla nota canzone Sweet Dreams degli Eurythmics (coreografia di Anna Voloshyna), hanno completato un’esibizione di qualitĂ totalizzando 282. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto artistico, una buona Italia è quinta nella finale del tecnico a squadre dei Mondiali 2025

