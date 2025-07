Nozioni teoriche e laboratori manuali per spiegare l' importanza di riciclare la plastica

I bambini delle scuole primarie a lezione per contribuire a salvare l'ambiente. Il progetto "La plastica è cambiata. Cambia idea sulla plastica" è entrato nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza di un materiale che oggi va finalmente considerato come una risorsa preziosa. "Anche quest'anno proponiamo diversi appuntamenti per portare avanti una rivoluzione silenziosa, ma fondamentale", afferma Tiziano Andreini CEO di Alpla Italia, leader mondiale nella produzione di imballaggi in plastica innovativi. La sfida è comunicare in modo semplice ed efficace con i bambini.

