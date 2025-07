Notte in centro | Vasto si anima per tutta la notte con lo spettacolo di Cacioppo musica e shopping

Venerdì 25 luglio, a Vasto, torna l'appuntamento con la "Notte in centro", che vedrĂ protagonista, dalle ore 22, lo spettacolo di Giovanni Cacioppo,k a cui seguiranno musica dal vivo, dj set, negozi aperti, mercatini e tante occasioni di svago, divertimento e socialitĂ per tutte le etĂ . L’evento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: notte - centro - vasto - spettacolo

