Notte di festa per i tifosi romanisti | in centro a Roma per i 98 anni del Club

AGI - Notte a tinte giallorosse per le vie del centro storico della Capitale, in occasione della festa dei 98 anni della Roma. Migliaia di tifosi giallorossi si sono dati appuntamento a Piazza Navona, tra cori e bandiere, per poi raggiungere via Uffici del Vicario, dove si trovava la prima sede del club giallorosso, fondato nel 1927. Una festa che ha coinvolto tifosi e anche un giocatore del passato: l'ex terzino dello scudetto 2001, Vincent Candela si è infatti unito alla folla festante, intonando cori insieme ai tifosi. "22 Luglio. Una data nel cuore di generazioni di romanisti. Il nostro speciale giorno di festa", ha scritto la Roma sui social. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Notte di festa per i tifosi romanisti: in centro a Roma per i 98 anni del Club

