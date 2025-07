Non solo pacchi Il semestre record di Poste

Matteo Del Fante lo ha definito senza troppi preamboli il miglior semestre dallo sbarco in Borsa, ormai dieci anni fa. Poste Italiane ha chiuso il primo semestre del 2025 con un utile netto pari a 1,2 miliardi, in crescita del 14% anno su anno e ricavi record in crescita del 5% anno su anno, pari a 6,5 miliardi, con il contributo di tutte le aree di business. La redditività del primo semestre ha raggiunto il livello record, con il risultato operativo (ebit adjusted) pari a 1,7 miliardi, in crescita del 12% anno su anno. Ancora, l’utile netto è stato pari a 572 milioni nel secondo trimestre del 2025, con una crescita del 9,1% anno su anno. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Non solo pacchi. Il semestre record di Poste

semestre - record - poste - pacchi

