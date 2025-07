Non perdiamo il Filo | a Firenze parte il progetto di ascolto dei giovani nei cinque quartieri

Firenze, 22 luglio 2025 – Ascoltare i giovani, comprenderne i bisogni, intercettare il disagio prima che diventi emergenza. Con questo obiettivo è partito “Non perdiamo il FILO”, il progetto promosso dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Firenze, un percorso di ascolto partecipato, strutturato e itinerante, che coinvolgerĂ tutti e cinque i quartieri cittadini. L’iniziativa mira a raccogliere, direttamente dalla voce dei ragazzi, opinioni, criticitĂ e proposte su temi cruciali come il degrado urbano, il disagio giovanile e la mancanza di spazi informali adeguati. Il tutto, con un approccio che rovescia le logiche tradizionali: non saranno i giovani a dover cercare l’istituzione, ma sarĂ l’amministrazione ad andare nei luoghi da loro frequentati, per instaurare un dialogo il piĂą possibile autentico, senza filtri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

