niky savage dopo la conquista delle classifiche annuncia il primo concerto al fabrique nel 2026

Dopo un periodo segnato da svolte decisive e a due settimane dal suo primo album Rapper, che ha scalato le classifiche FIMI debuttando alla #1 della Classifica Album e della Classifica Formati Fisici di FIMIGFK Italia, Niky Savage è pronto per il suo primo Fabrique, il 30 gennaio 2026. Un traguardo che non arriva per caso, ma come naturale coronamento di un percorso intenso, vero e personale, culminato con l’uscita del suo primo lavoro in studio. Un disco crudo, diretto e senza filtri, in cui l’artista ha portato fuori tutto quello che aveva da dire, senza mai smettere di essere se stesso. Il Fabrique di Milano rappresenta un passo avanti concreto, simbolico e artistico, fatto a modo suo, a casa sua, dopo che l’ultimo live ai Magazzini Generali, nell’ottobre 2024, aveva già confermato la forza del suo progetto dal vivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

