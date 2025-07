Nick Pellegrino il turista accoltellato sul treno | Ho rischiato di morire

Una coltellata al collo e una alla spalla. Poi il buio. “Ricordo di aver guardato il pavimento del treno e di aver visto la lama del coltello e la quantitĂ di sangue piĂš spaventosa che abbia mai visto”. È quanto ha dichiarato durante un’intervista al New York Post Nick Pellegrino, il turista. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano “banlieue”, americano Nick Pellegrino accoltellato su treno da 2 tunisini, lui: “Italia fottutamente folle, immigrati peggio che negli Usa” - In un’intervista, Pellegrino ha dichiarato: “Con queste leggi sull’immigrazione molto permissive, questi immigrati arrivano e si scatenano, cercando di uccidere.

