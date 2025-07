Nelle Marche un comune ha detto no ai prodotti Made in Israele

Il Comune di Pesaro boicotta i prodotti che sostengono lo Stato di Israele. «Una scelta che abbiamo condiviso questa mattina dalla giunta come atto di indirizzo che coinvolge l’Amministrazione, le partecipate del Comune e, in maniera piĂą ampia, anche ai cittadini. Boicottarli è il minimo che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Sesto Fiorentino, dal 1° luglio stop ai prodotti israeliani nelle farmacie comunali: è il primo caso in Italia. La delibera dell’Azienda farmacie e servizi, partecipata al 100% dal Comune, esclude farmaci, parafarmaci e cosmetici di aziende israeliane, con eccezion Vai su Facebook

Guerra a Gaza, affari in Italia. Nonostante il genocidio i supermercati non rinunciano ai prodotti israeliani; Lista aggiornata prodotti israeliani da boicottare; Stop farmaci israeliani, gli effetti: Nessun danno alle casse comunali.

L’appello di Federconsumatori: “Boicottate i prodotti di Israele” - In Piemonte l’associazione emanazione della Cgil chiede di stoppare l’acquisto di beni e servizi riconducibili a Tel Aviv. Segnala repubblica.it

Sesto Fiorentino dice stop a prodotti Israele in farmacie ... - MSN - SESTO FIORENTINO – Il Comune di Sesto Fiorentino, sindaco Lorenzo Falchi, componente segreteria nazionale di Sinistra Italiana guidata da Nicola Fratoianni, dice stop alla vendita di farmaci ... Da msn.com