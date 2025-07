NASpI precari scuola in difficoltà INPS chiarisce su malfunzionamento piattaforma SIISL INDICAZIONI

A fronte di alcune segnalazioni riguardanti difficoltĂ tecniche - specie dai precari della scuola che proprio in questo periodo richiedono la disoccupazione - nel sistema SIISL, l'INPS fornisce, con un comunicato pubblicato poco fa, alcune precisazioni in merito agli effetti sui pagamenti delle prestazioni di disoccupazione NASpI. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: naspi - precari - scuola - difficoltĂ

