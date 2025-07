Napoli sconfitta a sorpresa in amichevole contro l’Arezza | l’Inter monitora

Napoli, la sconfitta degli azzurri campioni d'Italia a sorpresa nell'amichevole contro l'Arezzo. L'Inter osserva la sua rivale. Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione del Napoli targato Antonio Conte. Alla prima uscita ufficiale nel ritiro di Dimaro, gli azzurri sono incappati in una sconfitta sorprendente per 2-0 contro l' Arezzo, formazione che milita in Serie C e guidata da Cristian Bucchi, ex attaccante proprio dei partenopei. Un risultato che ha lasciato di stucco tifosi e osservatori, confermando che il percorso di ricostruzione del Napoli sarà più lungo e complesso del previsto.

