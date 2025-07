Napoli ko con l’Arezzo | Spinazzola vede il lato positivo

Primo test in amichevole per il Napoli a Dimaro e prima sconfitta con l’Arezzo, ma Spinazzola è fiducioso e positivo: le dichiarazioni Il Napoli è tornato a calcare il terreno di gioco in occasione del primo match amichevole previsto durante il ritiro di Dimaro, contro l’Arezzo. L’attesa era tanta, ma gli azzurri hanno commesso il primo piccolo passo falso del nuovo corso targato Antonio Conte. I Campioni d’Italia, infatti, hanno perso con il punteggio di 0-2 la sfida contro i toscani, guidati dall’ex Cristian Bucchi. Al termine del match, a rassicurare il popolo partenopeo ci ha pensato uno dei protagonisti, Leonardo Spinazzola. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli ko con l’Arezzo: Spinazzola vede il lato positivo

