Napoli esordio De Bruyne | arriva il messaggio social

Sono arrivate le prime parole del fuoriclasse belga dopo il debutto con la maglia del Napoli: messaggio social per i tifosi azzurri L’attesa è finita. Quest’oggi il Napoli ha finalmente inaugurato la nuova stagione sportiva con il primo match del pre-season contro l’Arezzo. Mister Antonio Conte, in occasione della sfida contro i toscani, ha deciso di schierare dal primo minuto i nuovi arrivati Marianucci, Lang e Lucca, ma soprattutto Kevin De Bruyne. Nonostante la presenza del fuoriclasse belga, i Campioni d’Italia hanno perso con il punteggio di 0-2 in favore dei ragazzi allenati dall’ex Cristian Bucchi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, esordio De Bruyne: arriva il messaggio social

In questa notizia si parla di: napoli - bruyne - messaggio - social

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

“De Bruyne al Napoli? Non fa il titolare”, Fedele spiazza ancora: l’ha detto davvero - Le parole di Fedele sull’affare De Bruyne non lasciano scampo a polemiche, con dure critiche rivolte verso l’operazione di mercato L’interessamento del Napoli per Kevin De Bruyne, calciatore del Manchester City, ha acceso sicuramente interesse.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità sul fronte De Bruyne. Dopo il pari rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra sfida decisiva per lo scudetto.

Spazio Napoli. . Messaggio importante a tutti i tifosi del Napoli da parte di Noa Lang, Lorenzo Lucca, Sam Beukema e Kevin De Bruyne: sentite qui @officialsscnapoli #SSCNapoli #SpazioNapoli Vai su Facebook

Kevin De Bruyne compie 34 anni Primo compleanno in azzurro per il fenomeno belga "Il futuro lo scriviamo insieme", questo il messaggio del Napoli per KDB #DeBruyne #SSCNapoli Vai su X

De Bruyne festeggia il primo compleanno da giocatore del Napoli: il messaggio del club scatena i tifosi; Primo compleanno azzurro per De Bruyne: il messaggio del Napoli fa impazzire i tifosi; Il Manchester City manda un messaggio a De Bruyne e al Napoli dopo l'annuncio: un gesto di classe.

Napoli, De Bruyne è già entusiasta: il messaggio social - Quest’oggi Kevin de Bruyne, super acquisto estivo del Napoli, si è presentato per la prima volta al centro d’allenamento di Castel Volturno e non ha nascosto la sua emozione. Scrive informazione.it

Primo compleanno azzurro per De Bruyne: il messaggio del Napoli fa ... - Il messaggio del Napoli De Bruyne è stato il primo innesto del Napoli in vista della prossima stagione . Come scrive corrieredellosport.it