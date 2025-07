Dimaro, 22 luglio 2025 - Il debutto, seppur non ufficiale, del Napoli campione d' Italia è amarissimo: a Dimaro la spunta l' Arezzo, squadra di Serie C, che passa con un gol per tempo. Apre Pattarello (che così festeggia nel migliore dei modi il fresco rinnovo)  dal dischetto su errore di Lang, molto positivo in avanti (così come Neres, fermato dal palo nella ripresa) ma da decisamente rivedere in fase di ripiegamento, e chiude Varela su altra topica, stavolta di Mazzocchi, uno dato molto vicino all'addio da radio mercato e da tempo nel mirino della piazza, che non a caso l'ha eletto (si fa per dire) come capro espiatorio dei primi malumori, figli più che altro dei timori (decisamente prematuri e non avvalorati dal mercato deluxe condotto finora) di vivere un altro post scudetto complicati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, debutto amaro: a Dimaro vince l'Arezzo 2-0