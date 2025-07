Napoli-Arezzo 0-2 i campioni d’Italia sconfitti nella prima uscita stagionale

Tempo di lettura: 6 minuti L’ Arezzo ha battuto per 2-0 (1-0) i campioni d’Italia del Napoli nella prima amichevole stagionale giocata alla SKI.IT Arena di Dimaro Folgarida, in Val di Sole, dove la squadra di Conte è in ritiro precampionato. A decidere la sfida il calcio di rigore trasformato da Pattarello al 38’ del primo tempo e la rete allo scadere dello scatenato Varela. Nella ripresa il Napoli ha sfiorato piĂą volte il pareggio, colpendo un palo con Neres  e sbattendo contro il portiere toscano Trombini, autore di una prova superlativa con almeno tre parate decisive. L’Arezzo, formazione che milita in serie C e nella scorsa stagione è protagonista di un eccellente cammino, raggiungendo i playoff, supera per 2-0 un Napoli decisamente ancora in rodaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli-Arezzo 0-2, i campioni d’Italia sconfitti nella prima uscita stagionale

In questa notizia si parla di: napoli - arezzo - campioni - italia

Napoli-Arezzo, dove vedere la partita in tv - Tutto pronto per l'esordio stagionale del Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri scenderanno in campo allo stadio comunale di Carciato, martedì 22 luglio con calcio d'inizio alle ore 18.

Parte domani contro l'Arezzo il ciclo delle cinque amichevoli estive del Napoli - Arezzo, 21 luglio 2025 – Parte domani contro l'Arezzo il ciclo delle cinque amichevoli estive del Napoli in arrivo alla prossima stagione.

Dimaro, amichevole Calcio Napoli-Arezzo 0-2. Azzurri con troppi carichi di lavoro - Dimaro, prima amichevole per i ragazzi di Conte contro l’Arezzo di Bucchi. Debuttano i nuovi acquisti.

L’#Arezzo fa lo scherzo al #Napoli, è amaro il debutto per i campioni d’Italia! Vai su X

La prima foto ufficiale del #Napoli 2025-2026. I Campioni d'Italia sono tornati in campo. Forza ragazzi, fateci sognare. Vai su Facebook

Napoli-Arezzo 0-2, campioni d'Italia k.o. in amichevole; Pattarello e Varela stendono i campioni d'Italia: l'Arezzo batte 2-0 il Napoli; Napoli - Arezzo 0 - 2, campioni d'Italia k.o. in amichevole.

Parte male la stagione dei campioni d'Italia: Napoli ko 2-0 con l'Arezzo in amichevole - Per gli ospiti reti di Pattarello su rigore e Varela in contropiede allo scadere. Secondo gazzetta.it

Falsa partenza per il Napoli: l'Arezzo regola 2-0 i Campioni d'Italia - Inizia con il piede sbagliato la stagione 2025/26 del Napoli: i Campioni d’Italia vanno clamorosamente ko per 2- Da msn.com