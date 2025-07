Napoli-Arezzo 0-2 gol e highlights | De Bruyne si mangia un gol

Il Napoli inaugura la stagione con una sorprendente sconfitta in amichevole: 0?2 contro l’Arezzo, formazione di Serie C. A Dimaro Pattarello apre le marcature su rigore procurato da Lang, mentre Varela chiude il match su contropiede in pieno recupero sfruttando uno svarione difensivo di Mazzocchi.. Debutti per Beukema, De?Bruyne, Lucca, Marianucci e Noa?Lang. Prossimo appuntamento per la squadra di Conte sabato alle 18, contro il Catanzaro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli-Arezzo 0-2, gol e highlights: De Bruyne si mangia un gol

Napoli-Arezzo 0-2, azzurri ko al debutto: gli highlights