Ecco le immagini dell’amichevole persa dal Napoli contro l’Arezzo. Dopo i tantissimi colpi effettuati in sede di calciomercato, di fatto, il Napoli ha iniziato il suo precampionato sia per difendere lo scudetto vinto lo scorso maggio che per andare il piĂą avanti possibile in Champions League. Gli azzurri, infatti, sono da una settimana a Dimaro, dove quest’oggi hanno disputato la loro prima amichevole. I partenopei hanno giocato sul campo di Carciato contro la squadra di Serie C dell’Arezzo che, tra l’altro, è allenata da un bomber del Napoli, ovvero Cristian Bucchi. Il team azzurro, però, è caduto per 0-2. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli – Arezzo 0-2: ecco gli highlights del match – VIDEO