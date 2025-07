Napoli Antonio Conte inizia male | ko 2-0 con l' Arezzo Serie C al debutto

Nessuno fa sconti ai campioni d'Italia. Il Napoli di Antonio Conte inizia nel peggiore dei modi la stagione 202526, perdendo 2-0 la prima amichevole contro l' Arezzo, club di Serie C. Solo una sgambata, ovviamente, quella disputata a Dimaro con gli azzurri appesantiti dai ben moti carichi di lavoro imposti dal mister "sergente di ferro", e nessun allarme ma il risultato è sorprendente: decidono per i toscani allenati dall'ex bomber di Modena e Cagliari Christian Bucchi un rigore trasformato da Pattarello al 38' e il gol di Varela al 90'. Nel primo tempo fiammata di Lorenzo Lucca, bomber ex Udinese appena acquistato dal Napoli per 35 milioni di euro, che sfiora il palo in diagonale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

